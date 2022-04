Agriculture : adoption de deux projets de loi relatifs à la création de l’INRA et du registre national agricole

Le ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Mohamed Sadiki a indiqué que le projet de loi n°80.21 portant création du registre national agricole est « un maillon essentiel de soutien et de renforcement de l’arsenal juridique encadrant le secteur agricole » permettant la prise « de différentes décisions afin de visualiser, développer et mettre à jour la stratégie de développement agricole et améliorer sa mise en œuvre, son suivi et son évaluation ».

Le registre national agricole (RNA), qui permettra d’attribuer aux exploitations agricoles, quel que soit leur statut juridique, un unique identifiant digital, vise notamment à fournir une base de données de ces exploitations et des propriétaires des domaines agricoles.

Le RNA permettra également de fournir des données, statistiques et informations détaillées sur le secteur et ses acteurs, en plus de piloter et évaluer les politiques publiques agricoles et par conséquent, de moderniser les petits et moyens domaines. Il s’agit aussi d’un écosystème garantissant un meilleur ciblage des interventions, particulièrement en ce qui concerne les opérations de conseil agricole et de généralisation de la protection sociale.

Réforme de l’INRA

Quant au projet de loi n°40.80, il a pour but de reformuler les missions de l’INRA : il permet à l’Institut d’effectuer des recherches scientifiques, techniques et économiques visant un développement durable de l’agriculture et de l’élevage, de réaliser des études exploratoires relatives au milieu naturel ou celles liées à l’amélioration de la production de la flore ou de la faune, en plus d’effectuer des expériences sur les nouvelles cultures.

L’INRA aura également comme missions d’effectuer toutes les expériences à caractère agricole, de déterminer les modalités d’application des résultats des recherches réalisées, d’héberger et gérer la collection nationale des ressources phytogénétiques de plantes cultivées, des ressources génétiques animales et des microorganismes pour l’alimentation et l’agriculture.

L’institut assurera également le suivi des recherches, études et travaux réalisés pour le compte de l’État ou d’organismes publics ou privés, en plus de diffuser les connaissances et les innovations dans le domaine de la recherche, de déterminer les modalités d’application des résultats des recherches réalisées.

(avec MAP)