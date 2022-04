L’Espagne fixe les dates de reprise des liaisons maritimes avec le Maroc et le début de l’opération Marhaba

L’Autorité portuaire de la baie d’Algéciras (APBA) a indiqué dans une publication sur Facebook que les liaisons maritimes entre les ports espagnols d’Algéciras et Tarifa et marocains de Tanger et Tanger Med devraient reprendre ce mardi 12 avril, et ce exclusivement pour les passagers ne voyageant pas en voiture, à l’exception de ceux transitant en autocar.

Par Omar Kabbadj