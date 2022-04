“Les Mille et Une Nuits III” : “Tu seras exaucée, Shahrâzâd”

De la première à la mille et unième nuit, Shahrâzâd tente de distraire son époux, le sultan Shahryar, qui tue systématiquement ses femmes dès le lendemain du mariage pour ne plus avoir à souffrir d’une potentielle tromperie.

“Pendant tout ce temps où elle avait raconté, Shahrâzâd avait donné au roi trois garçons. Quand elle eut terminé l’histoire de Marûf le savetier, elle se leva, baisa le sol aux pieds du souverain et lui dit : ‘– Ô roi de ce temps, unique en son siècle et jamais égalé, je suis ta servante et depuis mille et une nuits je te rapporte les récits des Anciens et les enseignements de ceux qui nous ont précédés. Puis-je espérer que, dans ta grandeur, tu me permettes de formuler un souhait ? – Oui et tu seras exaucée, Shahrâzâd.’”

«Les Mille et Une Nuits - Tome 3»

Anonyme 161 DH Acheter Livraison à domicile partout au Maroc

Les Mille et Une Nuits III, traduction de André Miquel et Jamel Eddine Bencheikh, éd. Gallimard, 2016.

Commandez ce livre au prix de 161 DH (+ frais d’envoi) sur qitab.ma ou par WhatsApp au 06 71 81 84 60