Classiques : “Les Mille et Une Nuits II”, ni savantes ni folkloriques

De la première à la mille et unième nuit, Shahrâzâd tente de distraire son époux, le sultan Shahryar, qui tue systématiquement ses femmes dès le lendemain du mariage pour ne plus avoir à souffrir d’une potentielle tromperie.

André Miquel, co-auteur de cette traduction, historien et spécialiste de la littérature arabe, estime quant à lui que ce grand classique représente “toute la littérature possible, du fantasmagorique absolu au réalisme le plus cru”.

Des histoires “ni savantes ni folkloriques”, et autant de genres littéraires qui s’égrainent au fil des pages : roman, poésie, nouvelle, fable, conte… jusqu’à l’autofiction de la Nuit 602, lorsque le sultan entend sa propre histoire.

«Les Mille et Une Nuits - Tome 2»

Anonyme 161 DH Acheter Livraison à domicile partout au Maroc

Les Mille et Une Nuits II, traduction de André Miquel et Jamel Eddine Bencheikh, éd. Gallimard, 2016.

Commandez ce livre au prix de 161 DH (+ frais d’envoi) sur qitab.ma ou par WhatsApp au 06 71 81 84 60