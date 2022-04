Comment la diaspora marocaine s’invite dans la campagne présidentielle française

A gauche, Mélenchon le Tangérois

C’est sans doute par lui qu’il faut commencer, étant donné le statut de l’intéressé. Jean-Luc Mélenchon, 70 ans, s’est élancé pour sa troisième campagne présidentielle et veut croire à ses ambitions de victoire finale. Le candidat de la France Insoumise se projette déjà : s’il accède à la fonction suprême, sa première visite officielle est fixée. Ce sera le Maroc.

“Oui, le Maroc c’est mon pays natal et il mérite notre admiration” Jean-Luc Mélenchon

Et pour cause, le député élu à Marseille est méditerranéen depuis bien plus longtemps que son mandat législatif. Né à Tanger en 1951, encore zone internationale à l’époque, il grandit jusqu’à ses 11 ans dans un Maroc bientôt indépendant, auquel il attache son “émerveillement de l’enfance”. De parents pieds-noirs d’Algérie, il se souvient d’une ville à “l’internationalisme actif” mêlant les religions et origines, ayant forgé ses premières convictions.

Il vit d’ailleurs son premier engagement politique, un peu par hasard, dans les rues de Tanger. Dans l’émission ADN de l’INA, il raconte : “J’avais 5 ans quand avec mon père et mon oncle, nous croisons une manifestation qui réclamait le retour du sultan. Ils scandaient ‘Rendez-nous ben Youssef !’ (…) Tout content d’avoir vu ces hommes si braves, je rentre à la maison et me mets à faire le tour de la table en criant la même chose. Ça n’a pas été très apprécié chez moi !”

Souvent, le candidat a répété sa douleur de l’exil vers l’Hexagone, et mentionne régulièrement son attachement au pays. En début de crise sanitaire, il avait appelé au perchoir de l’Assemblée Nationale à s’inspirer du royaume sur la réquisition de l’industrie textile pour la production de masques : « Oui, le Maroc c’est mon pays natal et il mérite notre admiration. »

C’est donc naturellement qu’il jouit d’une certaine popularité auprès des Marocains. Six sections de la France Insoumise existent d’ailleurs à Tanger, Rabat ou encore Agadir. Le responsable de celle de Casablanca, interrogé par TelQuel, témoigne : “Si tu demandes aux Marocains, Mélenchon est Tangérois pour eux !”

Les Français du Maroc inscrits sur les listes électorales françaises ont en tout cas été plus de 25 % à lui donner leur voix en 2017 (jusqu’à 36 % à Fès), contre 19,6 % sur le territoire national.

Le vert des écolos

Si les autres candidats n’ont pas un lien si direct avec le pays, leur équipe de campagne s’étoffe souvent de responsables tirés de la diaspora. Toute génération confondue.

Chez les écologistes, Mounir Satouri, 46 ans, a été désigné directeur de la campagne de Yannick Jadot. Passé par le Parti socialiste, ce député européen Europe Écologie Les Verts (EELV), natif de Casablanca, s’est érigé un parcours politique atypique, d’abord débuté au Maroc.

Mounir Satouri grandit dans le quartier populaire de Derb Ghalef puis à Safi, où il adhère à la Jeunesse de l’USFP à seulement 15 ans. Après sa participation à une large grève étudiante, il est envoyé en prison pendant quatre semaines. De là est né “une immense envie pour la liberté” raconte-t-il à Yabiladi en 2012. “À 15 ans, ce n’est pas drôle de se retrouver dans une cellule avec 30 autres détenus de droit commun qui étaient emprisonnés pour vol, coups et blessures.”

C’est la principale raison de son départ vers la France où il fera carrière à gauche. Depuis, il souhaite conserver un lien avec les élus locaux marocains avec lesquels il échange au travers de ses régulières participations à des colloques organisés au Maroc.

Le rouge des socialistes

Du côté du Parti socialiste, l’immigration marocaine a également souvent trouvé sa place. Particulièrement à l’époque de la “ségosphère”, nébuleuse autour de la candidate Ségolène Royal en 2007. La presse satirique s’amusait même à l’époque à railler les “Royal Marocains” dont faisaient partie les jeunes Mounir Mahjoubi, Azizi Ridouane, Kamal Chebli, Brahim Abbou et Najat Vallaud-Belkacem.

“Elle s’appellerait Claudine Dupont, elle ne serait peut-être pas là” Ségolène Royal, à propos de N. Vallaud-Belkacem

Au point d’en critiquer cette “obsession pour la diversité”, assumée par la candidate elle-même. Au sujet de Najat Vallaud-Belkacem, qu’elle nommera au porte-parolat de la campagne, Ségolène Royal dira au Point : “Elle s’appellerait Claudine Dupont, elle ne serait peut-être pas là. Elle doit assumer son identité et en être fière.”

En 2022, le parti n’a que peu su retenir ses jeunes espoirs. L’équipe de campagne d’Anne Hidalgo compose alors avec des plus vieux, dont un Marocain de naissance, en la personne de David Assouline. En septembre dernier, il est nommé directeur adjoint de la campagne. Il est chargé de la coordination et de la communication.

Une place de choix pour ce sénateur né dans une famille juive marocaine à Séfrou, au sud-est de Fès, en 1959. Naturalisé français en 1973, il construit sa carrière politique autour de son militantisme d’extrême-gauche puis par ses différentes fonctions au sein du PS. Attaché à la mémoire de son identité juive au Maroc, il produit en 1997 un documentaire intitulé Entre paradis perdu et terre promise, qui retrace l’exode quasi-complet des juifs du Maroc.

Les acolytes de Macron

De son côté, l’actuel président Emmanuel Macron mène une campagne qui se veut discrète. Son équipe de campagne est donc réduite, mais il peut compter sur un solide deuxième cercle — ministres et parlementaires en tête — pour défendre sa volonté de réélection.

Parmi eux, Sarah El Haïry, secrétaire d’État chargée de la Jeunesse et de l’Engagement, fut un temps pressentie en tant que porte-parole de la campagne. Venue de la droite, cette membre du MoDem naît en France, mais accomplit sa scolarité au Maroc, au lycée Lyautey de Casablanca. Elle y est au moment des attentats de 2003, quand le restaurant de ses parents, le Positano, est visé.

Sarah El Haïry fait partie de cette jeune génération qui doit ses liens au Maroc à ses parents, de la même manière que les Franco-Marocains Nadia Hai, ministre française de la Ville, ou le député et ex-ministre du Numérique, Mounir Mahjoubi, ayant donc quitté le PS pour rejoindre La République en Marche. Tous trois Franco-Marocains, ils s’activent pour le président candidat.

À droite, l’exception Othman Nasrou

La frange droite de la politique française se veut plus pauvre en diaspora marocaine. À l’heure où même Valérie Pécresse, candidate pour Les Républicains, a utilisé le concept farfelu de “Grand Remplacement”, il ferait effectivement tache de s’afficher avec trop de membres d’origine africaine…

Même Rachida Dati, de père marocain, ancienne ténor de la droite et première femme issue de l’immigration à occuper le ministère de la Justice sous le mandat Sarkozy, se montre très critique envers la candidate Pécresse.

“Ceux qui me renvoient systématiquement à mes origines sont paradoxalement ces gens de gauche qui prétendent combattre les discriminations” Othman Nasrou

En cela, le fidèle Othman Nasrou semble être l’exception qui confirme la règle. À 34 ans, le numéro deux du conseil régional d’Île-de-France a été nommé porte-parole de la campagne, incarnant la jeunesse dans un parti en recherche de sang neuf.

Lui aussi est Casablancais de naissance et passe par le Lycée Lyautey. À 17 ans, il rejoint Versailles puis intègre HEC Paris. Désormais binational, il préfère insister sur son assimilation en France : “Ceux qui me renvoient systématiquement à mes origines sont paradoxalement ces gens de gauche qui prétendent combattre les discriminations. (…) Finalement ce sont eux les racistes”, dit-il au Figaro.

Sara Knafo, conseillère d’Eric Zemmour d’ascendance juive marocaine

Il serait là aussi presque burlesque d’apercevoir une forte diaspora marocaine, ou une autre d’ailleurs, au sein des mouvements d’extrême droite française. L’équipe de Marine Le Pen n’accueille en effet pas de Français issus de l’immigration maghrébine dans son cercle rapproché. Eric Zemmour ne s’en vante pas non plus.

Pourtant le candidat de Reconquête ! ne se défait d’une pièce maîtresse de sa campagne, Sara Knafo. Directrice stratégique, conseillère, “cheffe d’orchestre”, tous les attributs sont donnés à celle qui mène à la baguette la candidature d’Eric Zemmour, désormais officiellement en couple avec l’intéressé.

Cette énarque de 28 ans intrigue jusqu’à ses origines. Issue d’une famille de juifs séfarades d’Algérie, elle est aussi d’origine marocaine de par ses grands-parents qui ont fui le royaume en 1967, au lendemain de la guerre des Six Jours. C’est d’ailleurs un premier point commun avec Eric Zemmour : leurs ancêtres ont habité le même village berbère il y a deux siècles. Les Zemmour seraient partis dans les montagnes, en Algérie, les Knafo vers la côte marocaine, à Mogador devenue Essaouira, où la jeune femme est retournée plusieurs fois. “C’est là qu’est enterré son grand-père”, raconte Le Monde.

Ainsi, si le thème de l’immigration obnubile dans cette campagne présidentielle française, force est de constater que les diasporas prennent aussi leur part dans le façonnement de la scène politique du pays. Si elle est souvent issue des élites, l’immigration marocaine a tout de même utilisé l’engagement politique comme un moyen d’ascension sociale.

Ces réussites y restent de l’ordre de l’exception, mais illustrent en elles-mêmes les enjeux politique, social et identitaire de la question pour la classe politique française. Reste à savoir désormais quels Marocains sauront pousser leur candidat à la victoire.