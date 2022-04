“L’orchestre de Jacob : une histoire marocaine” de coexistence

Jacob Botbol est un monument du patrimoine judéo-marocain.

Né dans le mellah de Fès et passionné de malhoun, il crée son premier orchestre au début des années 1940, avec le succès qu’on lui connaît.

Ses enfants Haïm et Marcel poursuivront d’ailleurs son œuvre : de fêtes en mariages (juifs et musulmans) dans tout le pays et au-delà…

Les auteurs, El Mostafa Bouignane et Georges Abitbol, nous font revivre cette histoire plurielle, marquée par les lois antijuives qu’essayait d’étendre la France au Maroc sous protectorat.

«L’orchestre de Jacob: Une histoire marocaine»

