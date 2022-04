Roman : le monde selon Sayyida el Horra, la reine pirate

C’est une vraie intellectuelle”, disait d’elle son précepteur. Jeune fille, Aïcha “cultive la rudesse et la sévérité”, veut passer “pour un être froid mais lucide, ne voulant inspirer que le respect”. Adulte, elle est reconnue pour son autorité, “son énergie, son érudition, sa passion”.

Sayyida el horra fut une femme exceptionnelle. Fille du chérif Ali Ben Rachid, fondateur de Chefchaouen, et d’une Andalouse de Jerez de la Frontera convertie à l’islam, elle vécut dans une époque marquée par la chute de l’Andalousie et les attaques portugaises et espagnoles sur les côtes marocaines.

Enfant, elle se passionnait pour la géopolitique, suivait la conquête de l’Amérique par les Espagnols et l’intérêt des Portugais pour le Brésil et l’Asie. Elle choisit ensuite un mariage politique avec Aboul’Hassan al Mandari, fin stratège, qui reconstruisit Tétouan pour en faire la base de la résistance. Elle devint la “princesse des mers et des montagnes”, la reine de la course en Méditerranée, bien avant Salé, l’amie du célèbre Barberousse, chef des corsaires algérois.

Veuve, elle sut mener ses alliances, notamment avec les Wattassides de Fès où elle prit un troisième époux, et entretenir la prospérité de sa principauté — elle commerce même avec le Danemark. Destituée par un coup d’État orchestré par ses intimes, elle finit sa vie à la Zaouïa Rayssounia.

La géopolitique racontée aux enfants

Ce portrait rejoint la série des femmes puissantes auxquelles Zakya Daoud a consacré des livres, comme Zainab ou la Cherifa de Ouazzane. Ici, les sources abondantes mais incomplètes, voire contradictoires, ont amené l’autrice à compenser en insistant sur ce qu’on connaît du contexte. Elle rappelle les enjeux géopolitiques de l’époque, avec la chute de l’Andalousie, les attaques du Maroc par les Portugais et les Espagnols, l’afflux des réfugiés chassés d’Espagne.

Elle donne à voir les paysages et leur dimension stratégique dans un pays qui est un théâtre de guerre. Elle observe la reconstruction de Tétouan comme une cité arabo-andalouse, quand est forte la nostalgie de “cette terre bénie où se déroule ce qu’on appellerait aujourd’hui un génocide, où tout est fait pour annihiler totalement un peuple et une culture avec une extrême férocité”. Elle rappelle l’importance de Sebta comme porte du commerce entre l’Afrique et la Méditerranée, et la ruine causée par sa prise et sa destruction par les Portugais. Elle insiste sur le rôle des confréries dans les luttes pour l’Andalousie…

Sayyida el horra est plus apparue dans les romans que dans les livres d’histoire, et toujours comme victime de trahison ou effacée derrière père et mari, comme si sa personnalité hors normes était “scandaleuse”, ironise Zakyad Daoud, qui conclut triomphalement : “Aujourd’hui le temps de Sayyida el horra est enfin venu.”