“Le journal d’Andy Warhol” : amour, gloire et explorations artistiques en série

Le nom d’Andy Warhol est indissociable de celui de la Factory, le studio dans lequel il réalisait ses films et concevait ses œuvres, entouré de ses “superstars”. En 1968, l’artiste est victime d’une attaque : Valerie Solanas, une autrice et féministe radicale qui accuse Warhol de l’avoir exploitée, lui tire dessus. Déclaré cliniquement mort, l’artiste survit miraculeusement, mais cet épisode signe la fin des années d’insouciance à la Factory et le début d’un nouveau projet pour Warhol : son journal intime.

Par Salma Khouja