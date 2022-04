Humour, photographie déconfinée, classiques du cinéma marocain : les sorties de la semaine

D e la Toile aux planches

Spectacle. Après des spectacles à Paris, Lyon, Bordeaux ou encore Abidjan, Amine Radi débarque à Rabat, Casablanca puis Marrakech dans le cadre de sa tournée 2022. “Quand j’ai annoncé la date pour Rabat, le site de la billetterie s’est bloqué”, s’amuse le jeune humoriste marocain sur ses réseaux sociaux. Pour lui, c’est d’ailleurs là que tout a commencé. Alors qu’il était étudiant à Dijon, Amine Radi commence à tourner des sketchs sur sa chaîne YouTube, sous forme de petites capsules vidéo, où il trouve un public grandissant. C’est en 2018 qu’il monte pour la première fois sur scène, dans le cadre d’un one-man-show à Tunis. S’ensuit alors sa première tournée, intitulée “Va dormir va”, en référence à la phrase d’accroche qui l’a rendu célèbre. Spécialiste de caricatures et de portraits stéréotypés, Amine Radi rit de faits divers qui touchent la communauté maghrébine au Maroc comme à l’étranger, tout en continuant à publier ses mini-sketchs sur Facebook, Twitter ou encore Instagram.

Le 8 avril à Rabat, Salle Bahnini.

Le La perdu

Ciné-théâtre. Dans une contrée imaginaire appelée le Pays des notes, une fée a perdu son “La” et tente de le retrouver. Pour ce faire, elle doit braver l’Ogre de Barbarie. Sur les planches, le spectacle Le fabuleux voyage de la Fée Mélodie offre une expérience destinée au jeune public, à partir de trois ans, qui mêle théâtre, chansons, jeux d’ombres et illusions.

Le 3 avril au Studio des Arts Vivants à Casablanca.

Sur les rails

Photo. En avril 2020, la maison d’édition Langages du Sud organisait un concours de photographie en partenariat avec le photographe Yoriyas, sous le thème “Horizons intérieurs : partage et convivialité aux temps du confinement”. Près de deux ans plus tard, les lauréats, issus de toutes les régions du royaume, exposent, dans la gare de Rabat Agdal, vingt-cinq clichés uniques sur le Maroc en début de pandémie. En matière de scénographie, chaque photographie est accompagnée d’un poème inédit de l’écrivain Fouad Laroui. Le tout forme un recueil collectif, qui dévoile avec sensibilité des instants intimes et complexes qu’ont partagés tous les Marocains pendant le confinement.

Du 31 mars au 14 avril, à la gare Rabat Agdal.

À vos ouds

Concert. Entre Younes Baami et Léo Fabre-Cartier, la rencontre est fusionnelle. L’un est le disciple de Mohamed Rouicha, l’autre est un joueur de oud français. Ensemble, ils créent le groupe Araw N Fazaz, spécialisé dans la chanson amazighe du Moyen Atlas. Méconnu, leur répertoire est principalement constitué de chansons composées par Younes Baami, virtuose de lotar. Après un passage à Visa For Music en 2019, le groupe revient sur scène pour un nouveau concert.

Le 8 avril, à l’Institut Français de Casablanca.

À l’ancienne

Cinéma. Pour ce mois de ramadan, la programmation culturelle du réseau des Instituts Français du Maroc propose, entre autres, de redécouvrir les classiques du cinéma marocain. À Meknès, c’est Une porte sur le ciel, de la réalisatrice Farida Belyazid, qui ouvre le bal de ce rendez-vous. Sorti en 1988, ce drame raconte l’histoire du retour au Maroc de Nadia, après plusieurs années passées à l’étranger. Son père est mourant, et ses frères et sœurs décident de vendre la maison de famille après le décès du patriarche. Une porte sur le ciel est le premier long-métrage de celle qui est devenue l’une des pionnières du cinéma marocain. Avec Zakia Tahiri à l’affiche, ce film est aussi le seul à pouvoir se targuer d’une apparition à l’écran de l’illustre réalisateur Ahmed Bouanani, en tant qu’acteur.

Le 7 avril à Meknès, au théâtre de l’Institut Français.