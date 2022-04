Histoire des musulmans d’Espagne et éclairage sur le populisme actuel

Zakya Daoud signe un nouvel essai consacré aux musulmans d’Espagne, de la conquête à la Reconquista. Au-delà des faits historiques, l’ouvrage, qui est un hymne au respect des différences, s’interroge sur les temps présents et ses dérives populistes.

Dans les périodes de crise, qu’elles soient économiques, sociales ou politiques, la question identitaire rejaillit inlassablement. “C’est une construction idéologique qui, à défaut de projet, diabolise l’autre, qualifié d’abord de différent avant de se retrouver ennemi, justement parce qu’il serait différent. Et différent, on le devient nécessairement, que ce soit par la race, par la religion, par la situation”, indiquent les éditeurs en quatrième de couverture du dernier essai de l’écrivaine et journaliste Zakya Daoud. Du sang et de la mémoire, vie et mort des musulmans d’Espagne se propose d’explorer la construction et les mécanismes de ces idéologies qui détruisent, pour mieux les comprendre et les prévenir.

Diviser pour mieux régner

Pour illustrer sa thèse, l’auteure revient sur l’histoire de la péninsule ibérique de 711 à aujourd’hui, “une histoire sanglante et révélatrice de la rhétorique du bouc émissaire qui anime certaines constructions idéologiques, passées et actuelles”.

Révélatrice, car cette histoire qui commence avec Tarik Ibn Zyad, représentant à Tanger du commandant en chef des troupes musulmanes au Maghreb, Moussa Ben Noussair, qui organise la traversée de 7000 soldats berbères. Une mission de conquête qui mènera les musulmans à bâtir un nouveau pays sur les trois quarts de la péninsule, et une nouvelle civilisation qui perdurera près de cinq siècles.

La résistance espagnole à l’influence arabo-musulmane s’organise cependant, et elle sera avant tout idéologique. C’est la Reconquista, ou “comment une idéologie de reconquête s’est dessinée et mise à l’œuvre, comment elle s’est développée par les armes et le temps qu’elle a pris pour s’installer comme une évidence et devenir une politique”, développe Zakya Daoud dans son ouvrage.

Une idéologie qui divise pour mieux régner, dans laquelle “diaboliser l’autre est nécessaire si l’on veut susciter la haine”. “Sinon, comment appeler à l’éradication de son semblable ? Il faut donc qu’il soit différent, et, de différent, il devient alors ennemi”, rappelle l’auteure. Et de poursuivre : “C’est ce que vivent aujourd’hui nombre de pays prêts à sombrer dans cette guerre populiste et vaine, parce qu’ils craignent la dépossession de la suprématie perdue.”

C’est tout l’objet de cet essai qui se veut “une contribution historique au débat actuel”. Car Zakya Daoud met en garde : “Cette politique peut revenir, et donc revient avec les mêmes ingrédients, banals et lassants. C’est l’idéologie de l’extrême droite et de tous les populismes.”

Figure majeure du paysage intellectuel marocain, Zakya Daoud, ou Jacqueline Logham, c’est au choix, est l’auteure de nombreux ouvrages, dont des essais (La diaspora marocaine en Europe, Le Détroit de Gibraltar : frontière entre les mondes), des biographies (Abdelkrim Khattabi, une épopée d’or et de sang, Hannibal, Juba II, roi, savant et mécène, Abdallah Ibrahim, l’histoire des rendez-vous manqués) et trois romans. Parmi son œuvre fictionnelle, Les Aït chéris, paru en 2018, est sans doute le plus personnel, questionnant la mixité dans le couple dans l’ère postindépendance.

Zakya Daoud est également connue pour avoir consacré 20 ans de sa vie à édifier un monument du paysage médiatique : la revue Lamalif, fondée avec son mari Mohamed Loghlam en 1966, dont l’aventure s’est poursuivie jusqu’en 1988.

