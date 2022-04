Cinéma : depuis “Ambulance”, on ne tire plus sur Michael Bay

Pour beaucoup, Michael Bay est synonyme de film d’action grand spectacle. Après un court passage sur Netflix, le réalisateur de “Bad Boys” 1 et 2, “Armageddon”, “The Rock” ou encore “Transformers” revient sur grand écran avec son dernier opus, “Ambulance”, remake du film danois “Ambulancen”.

Le film suit les deux frères Will et Danny, interprétés respectivement par Yahya Abdul Mateen II et Jake Gyllenhaal. Alors que sa femme a urgemment besoin d’une opération qui n’est pas couverte par l’assurance du couple, Will, militaire tout juste revenu d’Afghanistan, se tourne vers son frère Danny, criminel de profession. Ce dernier lui propose alors de participer à un braquage de banque. Sauf que le braquage dégénère rapidement et les deux frères doivent vite prendre la fuite. C’est alors qu’ils croisent le chemin de la fameuse ambulance dans laquelle se trouve Cam, incarnée par Eiza Gonzalez, infirmière paramédicale d’urgence. Cette dernière est prise en otage et a comme mission de garder en vie un policier accidentellement touché pendant une fusillade. Commence alors une…