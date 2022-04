Académie du Royaume : quand le soft power marocain s’étend à la littérature africaine

Ce samedi 26 mars, l’Académie du Royaume à Rabat ouvrait ses portes à un ensemble d’écrivains, penseurs et chercheurs africains, autour d’une table ronde portant sur la création d’une chaire des lettres africaines. L’occasion pour les deux coordinateurs du projet, l’éditrice Rabiaa Mahrouch et l’écrivain franco-camerounais Eugène Ebodé, de revenir sur les grands axes de ce chantier porté par l’Académie du Royaume. Parti du constat que les littératures africaines sont plus souvent éditées, célébrées et consacrées à l’étranger plutôt que sur le continent, c’est sous l’impulsion d’Abdeljalil Lahjomri, secrétaire perpétuel de l’Académie, que ce projet voit le jour. Le dernier prix Goncourt remis au Sénégalais Mohamed Mbougar Sarr pour La plus secrète mémoire des Hommes en est une illustration flagrante. “Nous travaillons sur cette chaire depuis la fin de l’année 2021, sous la vision…

