Abdelmajid Mimouni : “Le retrait d’agrément de la société ACECA n’est intervenu qu’en dernier recours”

C omment le régulateur est-il arrivé au retrait d’agrément d’ACECA, alors que la panoplie de sanctions est assez large?

Dans le cadre de ses prérogatives de contrôle visant à s’assurer du respect des conditions d’exercice des intermédiaires d’assurances, telles que prévues par le livre IV de la loi n° 17-99 portant Code des assurances et les textes pris pour son application, l’Autorité a mené une mission de vérification auprès de la société ACECA. Cette mission, effectuée en janvier 2021, a permis de constater plusieurs infractions à la réglementation des assurances, notamment un montant élevé de primes encaissées et non reversées aux assureurs.

Vu la gravité des infractions relevées, et après avoir présenté son dossier à la commission de discipline pour avis, un blâme a été infligé à ACECA. Il est à rappeler que cette commission est un organe consultatif de l’ACAPS,…