Corruption et marchés publics : qui sont les responsables du ministère de la Santé poursuivis ?

Selon la source contactée par TelQuel Arabi, les enquêtes sur ce dossier auraient commencé en 2019, précisant que ces affaires n’ont aucune relation avec les marchés lancés dans le cadre de la gestion de la pandémie de Covid-19.

L’ouverture de l’enquête intervenait suite à des instructions de hautes autorités et avait été basée sur des rapports fournis par l’inspection du ministère de la Santé, ajoute-t-on.

Les individus interpellés se répartissent sur les services central et régionaux du ministère.

À l’administration centrale à Rabat :

– Le directeur de la direction des équipements et de la maintenance

– La cheffe du service de la maintenance

– Un ingénieur à la direction des équipements et de la maintenance

– Deux pharmaciens à l’administration centrale du ministère

– Un technicien à la division de l’informatique et des méthodes

– Une employée à la direction des médicaments et de la pharmacie

– Un directeur d’un bureau d’études, ancien fonctionnaire au ministère

Aux services régionaux du ministère :

Les personnes interpellées pour cette affaire sont réparties comme suit :

– À la direction régionale de Tanger : un ingénieur d’Etat à l’unité biomédicale, la cheffe des ressources financières, ainsi qu’un directeur régional et un ingénieur d’Etat en équipements biomédicaux au conseil de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima.

– Aux directions régionales de Béni Mellal, Oujda et Marrakech : les chefs du service des équipements et de la maintenance aux directions régionales de Béni Mellal-Khénifra et d’Oujda, le délégué du ministère à Oujda et le chef du service du patrimoine et de la programmation à la direction de Marrakech.

À noter que les enquêtes menées par le parquet concernent également 16 dirigeants et responsables commerciaux de sociétés de médicaments.

Pour rappel, le procureur général du roi près la Cour d’appel de Casablanca a ordonné, tôt ce matin, l’ouverture d’une enquête à l’encontre de ces individus pour « des soupçons de fraude dans l’exécution et la passation de marchés publics dans le secteur de la santé ces dernières années, en contrepartie d’importants pots-de-vin, d’abus de pouvoir, de corruption et de fourniture de matériel médical et paramédical usagé, outre la complicité de certains employés et ingénieurs des services centraux et régionaux du secteur de la santé dans la divulgation de secrets professionnels au profit de prestataires de services et de chefs d’entreprises privées ».