Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken à Rabat pour fortifier un partenariat sécuritaire régional

A son arrivée à l’aéroport de Rabat-Salé, Blinken a été accueilli par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

Blinken s’entretiendra à nouveau avec son homologue marocain, présent lundi à la réunion inédite dans le désert israélien du Néguev avec trois autres ministres arabes, ainsi qu’avec le chef du gouvernement Aziz Akhannouch. La question du Sahara devrait figurer tout en haut de l’agenda.

Il rencontrera aussi au Maroc le prince héritier d’Abou Dhabi et dirigeant de facto des Emirats arabes unis, Mohammed ben Zayed Al-Nahyane, dont les relations avec son traditionnel allié américain sont traversées de certaines tensions.

Lors de ces déplacements, ses entretiens porteront sur la sécurité bilatérale et régionale, la lutte antiterroriste au Sahel, les droits humains mais aussi l’impact économique du conflit en Ukraine, comme le risque de pénurie de blé, selon des responsables américains.

Dans un communiqué, le département d’Etat a réitéré le soutien américain au plan d’autonomie « sérieux, crédible et réaliste » présenté par le Maroc pour régler le différend qui l’oppose depuis des décennies aux séparatistes soutenus par Alger.

Le département d’Etat a par ailleurs vanté un « partenariat stratégique enraciné dans des intérêts communs en faveur de la paix, la sécurité et la prospérité » de la région.

Arrived in Morocco to meet with one of America’s first friends and discuss ways to strengthen our bilateral political, economic, and security relationship. pic.twitter.com/mm5b6fyBk0

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 28, 2022