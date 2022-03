Mousganistan, “Illusions perdues”, et "Dîner de Famille”: les sorties de la semaine

B ienvenue au Mousganistan

Photo. En 2018, le photographe Mous Lamrabat s’associait au créateur de mode Artsi Ifrach autour de l’exposition “Dounia”, à la Voice Gallery de Marrakech. Quatre ans plus tard, et après avoir exposé en Belgique, il signe sa première exposition solo au Maroc, et plus précisément à Casablanca, au cœur de la Loft Art Gallery. Mêlant un style déjanté influencé par la culture pop et des clichés à l’esthétique subjugante, Mous Lamrabat tire son inspiration du patrimoine marocain, de ses traditions ainsi que des objets qui le symbolisent. “Ce mélange, c’est celui dans lequel j’ai grandi. Même si j’ai été élevé en Belgique, je viens d’une famille traditionnelle, qui a toujours voulu s’assurer que je ne délaisse pas les valeurs et l’héritage culturel qui m’ont été transmis”, nous confiait en 2019 le jeune photographe. Sur son compte Instagram, Lamrabat crée son petit univers : le Mousganistan, “un monde idéal où chacun peut revenir à la plus pure…