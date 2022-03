Chama Mechtaly : “Sur les Accords d’Abraham, il n’y a pas eu de transparence du gouvernement”

Smyet bak ?

Simo.

Smyet mok ?

Khadija.

Nimirou d’la carte ?

BK. Je ne me souviens plus de la suite.

En mai prochain, vous serez à la tête d’une délégation de jeunes Israéliens en visite au Maroc. Qu’y a-t-il au programme ?

Une journée politique à Rabat, puis une journée économique à Casablanca. On ira ensuite quelques jours à Essaouira et Marrakech, pour qu’ils découvrent toute la richesse du Maroc pluriel. Un Maroc qu’ils n’ont malheureusement pas pu connaître pour plusieurs raisons politiques. La séparation des deux peuples a duré longtemps.

Que prévoir dans le carnet de commandes ?

Il y aura de jeunes professionnels high-tech dans des secteurs importants pour le Maroc. Des investisseurs aussi, des figures de la culture israéliennes et marocaines, qui ont toujours œuvré pour la préservation de la culture judéo-marocaine en Israël et travaillé sur ces ponts. Le Maroc est un très bon exemple pour permettre cette réconciliation et cette transformation du peuple israélien. Cela va faciliter les négociations avec les Palestiniens, et, inchallah, trouver…