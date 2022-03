Piste cachée dans l’affaire Omar Raddad : “C’est un scandale d’État”, dénoncent son avocate Sylvie Noachovitch et le criminaliste Roger-Marc Moreau

À l’occasion de la parution de “Ministère de l’injustice” et de ses révélations explosives sur les zones d’ombre de l’affaire Omar Raddad, TelQuel s’est entretenu avec l’avocate de l’ancien jardinier marocain, maître Sylvie Noachovitch, et le criminaliste Roger-Marc Moreau. Dans cette interview croisée, ils reviennent sur de nouveaux éléments pouvant, enfin et définitivement, innocenter Omar Raddad.

Par Manal Zainabi