OCP, l’histoire d’une transformation

C’est en 1921 que l’aventure de l’Office chérifien des phosphates commence.

Longtemps entreprise publique et tributaire du cours très bas de la roche jusqu’à la fin du XXe siècle, l’OCP peine à accéder aux marchés internationaux pour vendre ce minerai (et ses produits dérivés : acides et engrais phosphatés) dont le Maroc détient 75 % des réserves mondiales.

Mais en 2006, nouvelle équipe, nouveau statut : l’office change pour devenir un groupe détenu à 95 % par l’État, et répond aujourd’hui à 40 % de la demande mondiale.

«مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط : مقاولة متعددة الأبعاد»

