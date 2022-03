L’histoire des musulmans d’Espagne ou la fabrique de la haine par Zakya Daoud

Zakya Daoud, journaliste et écrivaine, se penche dans son dernier essai sur l’histoire des musulmans d’Espagne, de 711 à aujourd’hui.

Et plus précisément sur la fabrique d’une idéologie mortifère qui s’est peu à peu installée en politique : celle de la haine de l’autre.

L’ouvrage rappelle que fabriquer des haines n’est pas sans danger : “Le Maure converti de force, exilé, oblitéré des esprits et des textes, rayé de l’Histoire espagnole, est toujours là pour hanter les mémoires et les identités, témoin lancinant d’un syndrome de culpabilité et de mortification qui hante l’Espagne.” Une leçon du passé, pour le présent.

«Du sang et de la mémoire: Vie et mort des musulmans d’Espagne»

Du sang et de la mémoire : vie et mort des musulmans d’Espagne, Zakya Daoud, éd. La Croisée des Chemins, 2022.

