Taux d’activité des femmes à 30%, la promesse trop ambitieuse du gouvernement ? Le ministre Younes Sekkouri s’en défend

Le 11 octobre dernier, Aziz Akhannouch présentait devant les deux chambres du Parlement les axes de son programme gouvernemental pour les cinq années à venir. Placé sous le signe de l’État social, le programme gouvernemental prévoit un investissement massif dans la santé publique et l’éducation. En termes d’emploi, les objectifs de l’Exécutif sont d’autant plus ambitieux. Outre la création d’au moins un million de postes nets pendant les cinq prochaines années, le gouvernement promet de porter le taux d’activité des femmes à plus de 30 %, soit une augmentation de dix points de pourcentage en l’espace d’un quinquennat. Objectif réaliste ou simple vœu pieux ?

Difficile, mais faisable ?

“L’objectif est certes ambitieux, mais il devient réalisable si la bonne approche est mise en œuvre”, répond le ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, Younes Sekkouri….