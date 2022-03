Maroc-Allemagne : après la brouille, la discrète reprise des agences de coopération

Au printemps 2021, une lettre signée par Nasser Bourita, le chef de la diplomatie marocaine, enjoignait le Chef de gouvernement et l’ensemble des ministères à cesser toute coopération avec l’ambassade d’Allemagne et les organismes qui lui sont affiliés. Un an plus tard, les fondations allemandes ont repris la coopération avec leurs partenaires marocains. Sur la pointe des pieds.