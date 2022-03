Qui est Puneet Talwar, le diplomate désigné ambassadeur des États-Unis au Maroc ?

Sa nomination par Joe Biden doit encore être approuvée par le Sénat américain, une formalité pour cet habitué des colonnades blanches du Capitole. En attendant le blanc-seing de la Chambre haute, le président américain a désigné Puneet Talwar nouvel “ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire auprès du Royaume du Maroc”, comme l’annonce un communiqué de la Maison Blanche. “Puneet Talwar a occupé des postes de direction dans le domaine de la sécurité nationale et de la politique étrangère au Département d’État, à la Maison Blanche et au Sénat des États-Unis”, résume le communiqué entérinant sa désignation au poste. À travers sa nomination — à condition qu’elle soit approuvée —, Joe Biden poursuit sa politique de promotion de la diversité dans son gouvernement : Puneet Talwar est Indo-Américain, tout comme Shefali Razdan Duggal, une immigrée originaire du Cachemire (Inde), désignée une…

