Crash : un avion avec 133 passagers s’écrase dans le sud-ouest de la Chine

Le Boeing-737 s’est écrasé près de la ville de Wuzhou, dans la région du Guangxi, et a “provoqué un incendie” dans une montagne, a indiqué CCTV, ajoutant que des équipes de secours avaient été envoyées sur place.

Breaking News: A China Eastern Airlines’ Boeing 737 passenger plane carrying 133 people from Kunming to Guangzhou was involved in an « accident » in Wuzhou, Guangxi Province, said the local authorities. Rescue teams are racing to the scene, and the casualties are unknown. pic.twitter.com/SugtxBmgVt

