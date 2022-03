Rapport de la Cour des comptes : santé, retraites, gestion de l’eau... on coule !

Moment d’ordinaire ritualisé chaque année, cette livraison, de plus de 530 pages et cette fois-ci biannuelle, concerne des enquêtes qui ont porté sur les années 2019 et 2020. Cette période est “caractérisée par une conjoncture particulière”, précise la juridiction financière dans son préambule. Ou dit sans euphémisme par une crise qui a fondamentalement laissé des traces : une régression “importante” du produit intérieur brut de 6,3%, la perte de plus 430.000 emplois et un chômage avoisinant les 12%. En sous-texte, un enseignement des magistrats transparaît : la crise a lourdement accentué le déficit budgétaire, doublant presque entre les deux exercices. Le rapport, lui, prend donc une tonalité particulière, dans un contexte de reprise et “en vue de l’adoption d’une nouvelle approche de développement” avec des propositions “susceptibles de générer des transformations structurelles dans divers domaines dont, notamment,…

Cet article est réservé aux abonnés.

Déjà abonné ? Déjà abonné ? Se connecter Soutenez un média indépendant et exigeant Accédez à tous les contenus de TelQuel en illimité

Lisez le magazine en numérique avant sa sortie en kiosque

Accédez à plus de 900 numéros de TelQuel numérisés S’abonner