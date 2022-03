Eau, ça cale sec : et le climat n'est pas seul en cause, prévient la Cour des comptes

Tous les voyants sont au rouge concernant la situation hydrique du royaume. La disponibilité en eau pour chaque habitant est en constante diminution, passant de 2000 mètres cubes par an en 1960 à 620 actuellement, et 500 à l’horizon 2030. Cette situation place le Maroc parmi les 20 pays les plus menacés par le stress hydrique. Et la sécheresse de cette année ne fait qu’accentuer le phénomène. Pour parer à cette situation, le Maroc a lancé plusieurs projets afin de mobiliser des ressources supplémentaires en eau et économiser son utilisation. Cependant, les missions réalisées par la Cour des comptes font ressortir plusieurs insuffisances “liées à la mobilisation, la valorisation et la préservation des ressources en eau, ainsi qu’à la planification, l’organisation et le financement du secteur de l’eau”.

Eau de mer,…