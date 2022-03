Béatrice Hibou et Mohamed Tozy: “Ce n’est pas le roi qui a changé, mais les rapports de force”

Tisser le temps politique au Maroc. Imaginaire de l’Etat à l’âge néolibéral (Karthala, 2020) est le dernier livre de Béatrice Hibou et Mohamed Tozy, qu’ils ont présenté à l’IF Casablanca le 4 mars.

Cet article est réservé aux abonnés.

Déjà abonné ? Déjà abonné ? Se connecter Soutenez un média indépendant et exigeant Accédez à tous les contenus de TelQuel en illimité

Lisez le magazine en numérique avant sa sortie en kiosque

Accédez à plus de 900 numéros de TelQuel numérisés S’abonner

La première est directrice de recherche au CNRS, politologue rattachée au Centre d’études et de recherches internationales (Sciences Po CERI). Le second est professeur des universités à Sciences Po Aix. Il a récemment été membre de la Commission spéciale sur le modèle de développement (CSMD) et a également fait partie de la Commission consultative de révision de la Constitution, en 2011. Ensemble, le binôme propose une nouvelle analyse de l’état, basée sur la pluralité des formes, à contre-courant de l’approche évolutionniste dominante dans le champ politique. Car à leurs yeux, le pouvoir dans le Maroc contemporain,…