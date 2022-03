Mhamed Boucetta, l’homme qui a dit non à Hassan II

Mohamed Serraj Daou, journaliste à la première chaîne, a côtoyé beaucoup d’hommes politiques.

S’il a fait le choix d’écrire la biographie de Mhamed Boucetta, c’est que le militant nationaliste l’a particulièrement marqué.

“C’est le premier chef de parti à céder la présidence de sa formation, ouvrant la porte des responsabilités à d’autres. C’est aussi le premier politique à refuser les clés de la primature. (…) Il a refusé catégoriquement l’offre de Hassan II si jamais Driss Basri devait garder l’Intérieur”, rappelle-t-il.

L’homme a peut-être fait des erreurs, comme cette arabisation qui s’avérera désastreuse pour le système éducatif, mais sa sincérité ne peut être remise en cause. Et quand il a quitté l’Istiqlal, c’était encore le parti le plus fort de la scène politique.

«الوطن أولاً ؛ مذكرات في السياسة والحياة»

