Hommage collectif à Abderrahmane Youssoufi

Militant de l’indépendance et des droits humains, avocat, leader socialiste et ancien Premier ministre, Abderrahmane Youssoufi fut tout cela à la fois.

Et bien plus encore. Cet homme d’État de premier plan, disparu en 2020, laisse derrière lui nombre de personnalités inspirées par ses accomplissements, ses valeurs et son héritage, qui lui rendent un dernier hommage dans ce recueil.

Abderrahmane Youssoufi : parcours d’un homme d’État exceptionnel, collectif, La Croisée des Chemins, 2020. Commandez ce livre au prix de 550 DH (+ frais d’envoi) sur qitab.ma ou par WhatsApp au 06 71 81 84 60