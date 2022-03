7 questions pour (enfin) comprendre le feuilleton des “contractuels”

D es enseignants “contractuels”, pourquoi ?

Nous sommes en 2016. Face au manque criant d’enseignants, le gouvernement Benkirane choisit le recrutement par contrat. Objectif non avoué : réduire les dépenses ordinaires liées aux employés de l’État, et particulièrement à ceux de l’Éducation nationale. Les enseignants post-2016 sont ainsi passés du statut de fonctionnaire à celui de “cadre des AREF” (Académies régionales d’éducation et de formation). Des cadres soumis d’abord à un régime spécial, détaillé dans une décision conjointe des ministères de l’Éducation nationale et des Finances relative à la situation des enseignants contractuels relevant des AREF. Daté du 7 octobre 2016, le document est désormais introuvable sur la Toile.

Comment fonctionne cette contractualisation ?

Les enseignants ayant réussi le concours…