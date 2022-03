Ahmed Legrouri : connecteur de l’enseignement supérieur africain avec le système anglo-saxon

Avec un parcours académique et managérial au service de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’Afrique, Ahmed Legrouri est l’un des militants inlassables de la connexion du système universitaire africain avec le modèle anglo-saxon.

Un positionnement de rupture positive qui découle de la diversité de son parcours académique, puisqu’après des études supérieures en Chimie à l’Université Mohammed V, il décroche en 1979 une bourse pour préparer et obtenir un doctorat de 3e cycle en science des matériaux de l’Institut national polytechnique de Toulouse en 1982.

Profitant de ce parcours académique principalement dans le modèle francophone, Ahmed Legrouri effectue un virage, après trois années en tant qu’enseignant-chercheur à l’Université Cadi Ayyad de Marrakech (UCA), vers le système anglo-saxon qui lui permet d’obtenir en 1988 son doctorat en chimie des matériaux à l’Université de Glasgow en Grande-Bretagne.

Le retour au bercail sera à Marrakech pour rejoindre la Faculté des sciences Semlalia de l’UCA. Un retour à la ville ocre qui sera marqué par sa cooptation en 1994 pour prendre part à l’équipe chargée de la mise en place et le démarrage de l’Université Al Akhawayn à Ifrane (AUI). De 1994 jusqu’en 2014, Ahmed Legrouri a occupé différentes fonctions au sein de l’AUI, notamment le poste de doyen de l’École des sciences et d’ingénierie, ainsi que la responsabilité de vice-président des Affaires académiques de 2007 à 2011. Ce passage par l’AUI était marqué par sa contribution au processus laborieux d’accréditation américaine de l’Université conformément aux standards de la “New England Commission of Higher Education” (NECHE).

Capitalisant sur son expertise dans le déploiement d’un modèle de formation de type américain, il sera recruté en 2015 en tant que vice-président des Affaires académiques pour rejoindre l’aventure de l’Université internationale de Grand-Bassam, première institution indépendante et anglophone en Côte d’Ivoire fondée en 2007 en partenariat avec Georgia State University.

Cette cooptation sera couronnée en 2019 par sa promotion en tant que prévôt et vice-président des Affaires académiques de cette jeune université qui se veut une brèche anglo-saxonne dans le système éducatif francophone du pays avec ses trois filières en sciences sociales, ingénierie et business. Cette promotion et ce leadership managérial vont lui permettre, d’ailleurs, de lancer le laborieux processus d’accréditation de l’université conformément aux standards américains.

À noter que malgré ses engagements managériaux et son background scientifique spécialisé dans la chimie des matériaux, au fil de sa carrière scientifique, Ahmed Legrouri a développé une expertise internationale dans le domaine de la gestion intégrée des ressources en eau, à travers ses multiples missions avec les Nations unies et les organisations canadiennes et britanniques. Il a également mis son expertise à la disposition de l’UNESCO dans le domaine de l’éducation pour le développement durable et de la CEDEAO pour la reconnaissance et l’équivalence des diplômes universitaires en Afrique de l’Ouest.

