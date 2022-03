Carnets de commandes “pleins” et création d’emplois, Ryad Mezzour fait l’éloge du secteur aéronautique

S’exprimant à l’ouverture de la sixième édition de l’“Aerospace Meetings Casablanca”, Mezzour a fait état d’un “carnet de commandes plein au niveau du secteur” et d’un “dépassement des objectifs fixés en termes de création d’emplois” dans une journée marquée par l’inauguration d’une nouvelle usine par le Groupe AD industrie et l’extension de l’usine d’ Hexcel Corporation.

Le ministre a aussi fait part d’un changement de cap au niveau du capital humain, en visant la préparation de 100.000 “cols blancs” pour les quatre prochaines années, à destination des secteurs aéronautique et automobile. Après une première phase marquée par la formation de “cols bleus”, l’accent est aujourd’hui mis sur la création d’emplois de qualité, eu égard au niveau de compétence des jeunes marocains et de leurs aspirations professionnelles, a-t-il dit. Il a également annoncé que des contrats seront signés “dans les trois à quatre prochaines semaines pour avoir du gaz à un prix maximum européen”. Et d’expliquer que la réduction du coût énergétique suite à ces évolutions devrait aider les industriels à gagner en compétitivité selon leur secteur d’activité respectif.

L’aéronautique : une vitrine technologique du royaume

Réitérant l’engagement du gouvernement à soutenir les industriels en ce contexte de reprise, Mezzour a souligné l’importance de l’aéronautique en tant que secteur stratégique et vitrine technologique du royaume. Pour sa part, le président du Groupement des industries marocaines aéronautiques et spatiales (GIMAS), Karim Cheikh, a indiqué que “la cadence dans le secteur commençait à progresser”, mettant en avant “les discussions avec la direction d’Airbus qui ont confirmé l’augmentation des cadences à des rythmes élevés”. “On a une forte envie de retrouver, voire dépasser les chiffres d’avant-covid”, a ajouté Karim Cheikh, rappelant que le secteur enregistrait un chiffre d’affaires de deux milliards de dollars avec un taux d’intégration locale de 42 %.

(avec MAP)