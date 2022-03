Les exportations du Maroc vers le Royaume-Uni en hausse de 40% depuis janvier 2021 (ambassade britannique)

Principalement composés de sardines de conserve, de tomates et de fruits, les produits d’exportation marocains sont de plus en plus consommés au Royaume-Uni. En 2020, 32 % des importations des britanniques concernaient des fruits et légumes du Maroc, générant 190 millions de £, soit près de 2,5 milliards de dirhams.

هل تعلم أن الصادرات الغذائية من المغرب إلى المملكة المتحدة ازدادت بنحو 40٪ منذ يناير 2021؟ Moroccan 🇲🇦 foods are increasingly present on British 🇬🇧 plates! Fruit & vegetable imports to the UK alone generated £190.0 million in 2020. 🍅🍓 pic.twitter.com/sFZ4kC1vhR — UK in Morocco (@UKinMorocco) March 13, 2022

L’ambassade révèle ainsi l’importance des échanges entre le Royaume-Uni et le Maroc, indiquant que le Pays de Galles a contribué au plus grand nombre d’exportations de marchandises vers le Maroc, pour un total de 83 millions de livres (plus d’un milliard de dirhams). Le Comté métropolitain des Midlands de l’ouest est celui qui a le plus importé de produits marocains, pour un total de 130 millions de livres (plus de 1,6 milliard de dirhams) représentant 22,6 % des exportations marocaines.

60 % des sardines, 25 % des tomates et 20 % des fruits consommés au Royaume-Uni proviennent donc du Maroc, selon l’infographie présentée par l’ambassade britannique.

Une évolution des échanges rappelant l’accord d’association Maroc-Royaume-Uni, entré en vigueur le 1er janvier 2021, exonérant les produits industriels admis dans les deux territoires des droits de douanes et de taxes d’effet équivalent.

Cet accord porte également sur les produits agricoles, les produits agricoles transformés ainsi que les produits de la pêche qui continuent de bénéficier de la franchise douanière, tout en instaurant le “UK Global Tariff” qui prévoit des variations saisonnières du tarif britannique.