Très cher sucre : faut-il le taxer, le décompenser ou le limiter ?

Taxera, taxera pas ? C’est la question que doivent sans doute se poser certains élus au lendemain d’une journée d’étude consacrée à l’instauration de la taxe intérieure de consommation (TIC) aux produits agroalimentaires contenant du sucre. Débattue depuis les années 1990, cette question avait trouvé un dénouement favorable à travers l’instauration en 2010 d’une taxe d’un dirham pour chaque kilogramme de sucre utilisé par les industries du soda et du jus, revalorisée en 2020. Depuis cette rencontre organisée le 2 mars par le ministère des Finances, l’attention est désormais tournée vers les produits laitiers, ou encore la confiserie et la biscuiterie. L’événement fait suite aux débats parlementaires tenus au moment de l’examen de la loi de Finances et lors desquels plusieurs élus ont réclamé l’application de la TIC à…

