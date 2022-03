Apprendre l’hébreu, le filon prometteur des guides touristiques au Maroc

La proximité de l’hébreu avec l’arabe, qui partagent la même origine sémitique, suscite des vocations au Maroc. De Tanger à Essaouira, en passant par Fès, Rabat ou encore Marrakech, de plus en plus de guides locaux ont entamé des cours d’apprentissage en hébreu pour décrocher le précieux sésame de qualification de “guide hébréophone”, délivré par le ministère du Tourisme. Le circuit pour obtenir l’accréditation de guide est devenu plus accessible depuis la digitalisation du processus, qui prévoit une formation dans la langue de travail et la réussite au test organisé par le ministère du Tourisme. Au total, le Maroc compte 3300 guides touristiques, répartis entre 2439 guides des villes et des circuits touristiques et 861…

