“Femme désirée, femme désirante”: la sexualité sur le divan

Danièle Flaumenbaum est gynécologue et acupunctrice.

Dans cet essai qui a connu un grand succès à sa parution en 2006, elle croise son expérience professionnelle avec des éléments de la médecine chinoise et de la psychanalyse (approche transgénérationnelle) pour expliquer comment la sexualité des femmes est construite, et comment la déconstruire pour mieux faire se rencontrer désir et plaisir.

Un ouvrage libérateur.

«Femme désirée, femme désirante»

Femme désirée, femme désirante, Danièle Flaumenbaum, éd. Payot.

