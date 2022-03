Le commissaire européen chargé du voisinage et de l’élargissement Oliver Vàrhelyi au Maroc ces 9 et 10 mars

Cette visite du commissaire chargé du voisinage et de l’élargissement permettra de confirmer l’importance de la relation UE-Maroc ainsi que la volonté d’avancer vers des partenariats sectoriels verts et numériques et la mobilisation d’investissements dans ces secteurs clés, entre autres.

Au Maroc pour rencontrer le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, @MarocDiplomatie Nasser Bourita, le ministre de l’Intérieur Abdelouafi Laftit, la ministre de l’Economie et des Finances Nadia Fettah Alaoui ainsi que représentants du milieu des affaires et de l’industrie. ⬇️ pic.twitter.com/lyzl06rXbS — Oliver Varhelyi (@OliverVarhelyi) March 9, 2022

Ces rencontres permettront de traiter les différents points compris dans le plan économique et d’investissement, ciblant spécifiquement le Maroc, notamment les secteurs sociaux, y compris le soutien à un système de protection sociale universel, mais aussi le développement de l’enseignement supérieur, la transformation numérique, la recherche et l’innovation, la transition énergétique et la sécurité énergétique, les filières alimentaires durables, l’agriculture et le développement rural.

Le commissaire Vàrhelyi rencontrera également des représentants du milieu des affaires et de l’industrie afin d’aborder des questions liées au développement du secteur privé et aux investissements essentiels permettant de parvenir à une croissance durable dans un contexte de reprise économique après la crise sanitaire du coronavirus.