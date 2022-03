La plateforme biopharmaceutique panafricaine KELIX bio signe un accord pour l’acquisition de l’entreprise marocaine Pharmaceutical Institute ;

Development Partners International (DPI), une société d’investissement de premier plan axée sur l’Afrique avec 2,8 milliards de dollars d’actifs sous gestion, y compris des co-investissements, et CDC Group (CDC), l’institution britannique de financement du développement qui sera bientôt rebaptisée British International Investment (BII), ont annoncé aujourd’hui que KELIX bio a signé un accord pour l’acquisition de Pharmaceutical Institute (PHI), un acteur important dans le secteur pharmaceutique au Maroc. La transaction, qui sera financée par un deuxième tour de financement de 200 millions de dollars dans KELIX bio mené par DPI et CDC / BII, a été soumise aux autorités locales pour approbation. La clôture de l’opération est prévue pour le premier trimestre 2022.

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel

Fondé en 1989 par la famille Sedrati, PHI est l’un des principaux fabricants et distributeurs de produits pharmaceutiques au Maroc. La société dispose d’une base solide de fabrication et distribution locale qui alimentera la stratégie de KELIX bio visant à localiser la production de médicaments génériques spécialisés. L’acquisition marquera la première entrée de KELIX bio au Maroc, lui ouvrant un marché important à la fois au niveau local et à l’export en Afrique de l’Ouest. Les synergies inter-groupe permettront à PHI d’élargir sa gamme de produits génériques, de bénéficier d’économies d’échelle et d’avoir accès aux capacités de recherche et développement de KELIX bio.

Il existe une demande importante en Afrique pour des médicaments de spécialité à des prix abordables. KELIX bio, une plateforme panafricaine de 750 millions de dollars, a été créée en 2020 par DPI, CDC et la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD), en réponse à cette demande.

Dans le contexte marocain, l’investissement de KELIX bio s’inscrit dans la lignée stratégique du pays et de son Nouveau Plan de Développement, guidée par les récentes annonces Royales concernant le secteur pharmaceutique. Grâce à la nouvelle Charte d’investissement, KELIX bio souhaite soutenir l’effort de déploiement de la couverture sociale généralisée en améliorant l’accès à ses médicaments génériques, et dont la fabrication sera localisée par le biais d’investissements et transferts de technologie.

Jérôme Silvestre, président de KELIX bio, a déclaré : « Nous sommes ravis d’avoir conclu un accord avec Pharmaceutical Institute pour les associer à KELIX Bio, alors que nous nous concentrons sur notre mission d’améliorer l’accès à des médicaments spécialisés aux prix abordables dans toute l’Afrique. PHI est un leader dans le secteur pharmaceutique marocain et constituera un excellent complément à KELIX bio. Nous nous réjouissons de poursuivre notre partenariat avec DPI, CDC et la BERD. »

Ali Sédrati, fondateur et directeur général de PHI, a déclaré : « nous sommes confiants que KELIX bio et leur équipe dirigeante sont les partenaires idéaux pour accueillir notre entreprise, et nous sommes fiers de ce que l’avenir réserve à nos employés et partenaires. Nous restons convaincus que KELIX bio participera au développement de PHI et perpétuera sa mission de fournir des médicaments de qualité à l’ensemble de la population marocaine et africaine. »

KELIX bio a fait appel à Sijilmasa Ltd (M. Amine Rezzouk) comme conseiller financier et à Naciri & Associés Allen & Overy comme conseiller juridique. UGGC était conseiller juridique de la famille Sedrati.