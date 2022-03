Le Maroc abritera la prochaine réunion ministérielle de la Coalition internationale de lutte contre Daech, prévue en mai prochain, a annoncé ce mardi 8 mars le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger Nasser Bourita lors d’un point de presse conjoint avec la secrétaire d’État adjointe américaine Wendy Sherman.

Bourita a également annoncé que le secrétaire d’État américain Antony Blinken se rendrait au royaume afin de prendre part à cette réunion des 60 États membres de cette coalition, dont la France, l’Australie, le Canada, l’Allemagne, le Royaume-Uni, la Turquie et l’Espagne.

Le ministre et la secrétaire d’État adjointe ont exprimé leur intention de poursuivre une coopération étroite pour vaincre les groupes terroristes, notamment Al Qaida et l’État islamique. Wendy Sherman a “remercié le Maroc pour son rôle de soutien dans la Coalition internationale contre Daech, notamment en coprésidant le groupe de réflexion sur l’Afrique de la coalition et en accueillant la prochaine réunion ministérielle de la coalition en mai”, indique un communiqué conjoint des ministères marocain et américain.

Le ministre des Affaires étrangères marocain et la secrétaire d’État adjointe américaine ont également discuté d’une série de questions régionales, notamment le Sahel, la Libye et l’Ukraine. À cet égard, ils ont réaffirmé l’importance du respect de l’intégrité territoriale, de la souveraineté et de l’unité nationale de tous les États membres des Nations unies.