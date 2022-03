Entre le Marocain Gaia et l'Israélien Gandyr, un mariage de familles industrielles dans les énergies

Pour entrer dans son capital, Gandyr a déposé sur la table une enveloppe qui ferait pâlir le plus inflexible des industriels. A travers Marom, sa filiale marocaine, l’entreprise israélienne va injecter 13 milliards de dirhams dans l’énergéticien marocain Gaia Energy, sur les deux prochaines années. Annoncé le 24 février dernier, ce deal a été scellé en profitant de la normalisation des relations économiques entre le royaume et l’Etat hébreu, en marge de la visite au Maroc de la ministre israélienne de l’Industrie Orna Barbivai. « Nous sommes ravis de la progression convergente de nos deux peuples frères. Progression qui s’inscrit dans les sillons de la normalisation des relations diplomatiques entre le Maroc et Israël. Dans…

