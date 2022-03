Racisme aux frontières de l’Ukraine : les Marocains, victimes de délit de faciès

Je ne me suis jamais senti avoir aussi peu de valeur…” Sofiane, jeune Marocain résidant en Ukraine est traumatisé. Il ne souhaite plus passer légalement entre la ville ukrainienne de Lviv et la frontière polonaise, à une soixantaine de kilomètres. “Je suis arrivé depuis Kiev à la frontière lundi, raconte-t-il. Il n’y avait qu’une file, et pourtant on a dit à tous les hommes “non-blancs” d’aller dans la deuxième file. Or, il n’y avait pas de deuxième file, j’ai cru perdre la tête. Le garde-frontière est devenu menaçant, donc je suis allé avec les autres derrière tout le monde”.

Sarah Bourial

Une attente de neuf heures dans le froid, pour se voir finalement dire qu’il fallait revenir le lendemain. Puis le surlendemain. Depuis plusieurs jours, les témoignages de Marocains ayant subi des discriminations et du racisme au moment de traverser les frontières ukrainiennes se multiplient, vidéos à l’appui.“La plupart n’arrivent pas à parler de ce qui leur est arrivé, mais on sent qu’ils n’ont pas eu…