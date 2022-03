Astroturfing ou mouvement spontané ? Aux origines du mystérieux hashtag #Akhannouch_Dégage

Et de deux ! Déjà indirectement visé par la campagne de boycott virtuelle de 2018 alors qu’il était ministre de l’Agriculture, Aziz Akhannouch, devenu Chef du gouvernement, est à nouveau ciblé par un hashtag contestataire. Depuis quelques semaines, de nombreux internautes demandent son départ du gouvernement sous le mot d’ordre #اخنوش_ارحل (#Akhannouch dégage). Ce cri de ralliement ne cible plus Afriquia, la société pétrolière d’Akhannouch, comme c’était le cas il y a déjà trois ans avec le mouvement Moukati3oun (boycotteurs), mais le milliardaire soussi en personne. Sur la Toile, ses détracteurs lui reprochent son “inaction” face à la hausse des prix des produits de première nécessité et du carburant. Déjà aggravée par la sécheresse, la plus sévère depuis trente ans au Maroc, la flambée empire ces…

