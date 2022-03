vivo lance le tout nouveau "vivo Y33s" avec une caméra 50MP

Le monde actuel évolue très rapidement, et peut sembler stressant, moins amusant, voire angoissant. Vivo a alors décidé de mettre la lumière sur la vision individuelle de chacun en lançant le Y33s. Le dernier-né de la série Y de vivo – réputé pour ses images ultras claires, son apparence branchée et son expérience utilisateur divertissante – est armé d’une expérience photographique ultime pour capturer chaque moment précieux de la vie. Qu’il s’agisse de jeunes étudiants, de travailleurs indépendants ou encore de salariés, la vie prend tout à coup une touche de couleurs avec des photos vivantes, plus vraies que nature. La prise de photos est plus claire et n’a jamais été aussi facile qu’avec le Y33s.

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel

Une bonne photo se doit d’avoir une définition, une mise au point élevée et une capture nette, pour s’adapter à tous les environnements. C’est là que le Y33s de vivo prend l’avantage avec un appareil photo principal de 50 MP ! Qu’il s’agisse d’un zoom avant, d’un recadrage ou d’une photo basique, le capteur principal de l’appareil photo arrière de 50 MP capture tous les moments mémorables de la vie sans efforts et avec une clarté irréprochable. La fonction intégrée de stabilisation électronique de l’image (EIS), la fonction vidéo ultra stable, l’autofocus oculaire et la fonction Super HDR éliminent également le souci des photos floues ou mal centrées !

Si l’exceptionnel appareil photo principal ultra clair de 50 MP est la pièce maîtresse de la photographie du Y33s, le smartphone est également équipé d’une large gamme de fonctions d’appareil photo adaptées à chaque occasion. L’appareil photo frontal de 16 MP est doté d’un algorithme de portrait unique, de la technologie de réduction du bruit Super Night Selfie et du Smart Screen Flash pour prendre des selfies dans n’importe quel contexte, même dans des environnements à faible luminosité. Ajoutez une autre couche de personnalisation grâce à des filtres spécialement conçus avec la caméra Bokeh unique de 2 MP pour améliorer les effets de filtre et aider à capturer ce moment spécial. Elle fonctionne en tandem avec les autres appareils photo, ce qui vous permet d’avoir toujours la bonne mise au point au bon moment. Vous aurez l’embarras du choix avec non pas un, mais quatre jeux de filtres de nuit élégants, conçus exclusivement pour vivo.

Les moments spéciaux ne mettent pas nécessairement en scène des personnes, parfois l’image d’un lieu peut invoquer des souvenirs ou des sentiments que nous chérissons. C’est là qu’un téléphone doté d’un objectif macro ou grand-angle fait toute la différence. Le Y33s de vivo dispose également d’un objectif macro de 2 MP pour capturer plus de détails, dans le cadre de sa configuration. Cet avantage vous donnera une plateforme plus flexible pour améliorer vos compétences en photographie, quel que soit votre point de départ.

Combiné ensemble, le Y33s dispose d’un répertoire redoutable d’appareils photo adaptés à toutes les occasions et à tous les environnements, garantissant que les photos que vous prenez seront toujours réussies. En ce qui concerne la perfection de la photographie et la technologie de pointe, rien ne s’en approche autant que le Y33s de vivo.

Du zoom à la vidéo, en passant par l’anti-mouvement et l’autofocus, le Y33s est le téléphone parfait pour tous les besoins en matière d’appareil photo et d’imagerie dont vous pouvez avoir besoin. En plus de ses fonctions photographiques exceptionnelles, il est également doté d’une fonction pratique d’empreinte digitale latérale qui permet de déverrouiller le téléphone en un seul geste. Son méga stockage (4GB +128GB) est capable de stocker jusqu’à 32 000 images, et plus de 6 000 chansons, toutes de la meilleure qualité. Sans oublier, la RAM étendue de 4 Go + 1 Go vous permettra de basculer entre vos applications préférées en douceur avec un minimum de perturbations, de sorte que vous n’aurez plus à vous soucier des applications qui traînent sur votre téléphone. Imaginez toutes ces fonctions projetées sur l’écran ultra clair 1080P de 6,58 pouces du Y33s, la vie peut-elle être plus brillante et plus vivante ?

Associé aux performances puissantes de la grande batterie de 5000 mAh et de la charge rapide de 18 W, ainsi qu’au design élégant et tendance de 8 mm, préparez-vous à épater vos amis avec ce nouveau modèle qui fera parler de lui. Choisissez entre Rêve de midi et Noir Miroir, deux designs de couleur tendance et accrocheurs qui vous permettront d’être le centre d’attention où que vous soyez. Le Y33s vous permettra de vous amuser davantage, d’avoir de meilleurs compagnons et de vous souvenir de moments inoubliables grâce à des connexions plus fortes ; il n’y a pas de meilleur moyen de vous exprimer et de vous mettre en valeur. Le vivo Y33s est disponible dans les magasins, avec un prix de 2399 Dirhams. Rendez-vous dans votre magasin le plus proche ou sur notre site Web pour plus d’informations !