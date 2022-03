FAIRMONT TAGHAZOUT BAY : le bien-être dans toutes ses formes

Détendez-vous et ressourcez-vous au Fairmont SPA, endroit propice au bien-être et à la sérénité avec un programme axé sur le Wellness et des activités incontournables pour la remise en forme et la préparation du corps et de l’esprit pour se préparer pour le mois sacré de Ramadan. Offres d’abonnement avec les dernières technologies Fitness, évènements autour du Yoga, cours de Boxing… Fairmont Taghazout Bay invite sa clientèle pour des expériences revitalisantes et la découverte du bien-être dans toutes ses formes.

Le Fairmont SPA Taghazout Bay : Niché au cœur de la baie de Taghazout, au bord des premières vagues de l’Océan Atlantique, Fairmont SPA Taghazout Bay accueille ses visiteurs dans un cadre hors du commun

Conçu pour retrouver son équilibre et éveiller ses sens, ce temple de bien-être de 3 niveaux avec des espaces verts, jacuzzis et saunas en extérieur offre une carte de soins variée et exclusive à base de produits cosmétiques organiques, autour de 3 piliers essentiels : Relaxation, Régénération et Energie. Fairmont SPA propose un voyage sensoriel exceptionnel inspiré des bienfaits de la nature pour se ressourcer et se régénérer. La carte des soins se veut gourmande et présente plusieurs gammes variées de massages ainsi que des soins de visage grâce à la gamme Natura Bissé.

L’offre d’abonnement Fitness au Fairmont Taghazout Bay, une carte complète pour bénéficier de plusieurs activités 100% Wellness avec des formules appropriées

Idéal pour offrir des avantages de bien-être holistiques et de remise en forme, l’offre d’abonnement du Fairmont Taghazout Bay vous permet d’avoir un accès privilégié à nos espaces de bien-être. Le forfait comprend un accès illimité à notre salle de Fitness avec un coaching à la demande, accès aux cours de Yoga, accès aux piscines de l’hôtel tout au long de l’année, accès au Fun4kidz et Le Hangout, ainsi qu’une réduction de 25% sur les cours de Surf et 10% sur tous les soins Fairmont Spa et salon de beauté, en plus de plusieurs autres avantages à découvrir.

Notre espace de Fitness propose au-delà d’un abonnement de sport et du coaching personnel, une technologie dernier-cri qui est le I-motion, un appareil unique d’électrostimulation qui produit une sensation agréable au cours d’une séance de travail intense et approfondie, capable de vous aider à brûler encore plus de calories. Un diagnostic approprié est établi avant la séance afin de réguler les paramètres selon les données de chaque personne ainsi que ses objectifs.

La première offre Boxing à Taghazout Bay avec un coach certifié : le cours idéal pour se challenger et se perfectionner

Combiné à l’offre Fitness, les cours de boxing sont disponibles aux sportifs qui souhaitent s’initier ou se perfectionner dans ce sport de combat complet, accompagnés par un professeur de boxe certifié spécialiste de cette discipline. En cours collectif ou individuel, les cours de Boxe sont incontestablement une opportunité idéale pour une remise en forme complète pour booster sa motivation et se débarrasser du stress du quotidien.

Le Yoga comme activité incontournable pour dynamiser le corps et se recentrer sur soi-même

Les clients sont invités à s’accorder une pause hors du temps au Yoga-Shala, temple de bien-être à l’ambiance chaleureuse avec un programme de cours variés signé OM Yoga. Des séances de méditation sont également programmées dans l’espace méditation ainsi que des cours de Yoga au lever et coucher du soleil, à la plage ou en bord de piscine.

A ne pas rater : Nos 3 événements mensuels autour du bien-être et du Yoga, le cerle des Femmes, le Ladies Yoga et le Full-moon Yoga, de belles occasions pour méditer et renouveler ses énergies suivies par un cocktail.

Une pause bien-être dans notre salon de beauté pour sublimer vos cheveux

Envie d’une nouvelle coupe ou un relooking ? Offrez-vous une pause dans notre salon de beauté pour offrir une nouvelle apparence à vos cheveux. Optez pour un soin profond sur mesure ou une nouvelle teinture de cheveux, pour un résultat avec plus de brillance et de souplesse.

Ne manquez pas notre Nails bar pour une mise en beauté des ongles avec notre sélection de vernis colorés et gourmands !

Notre suggestion Wellness : La promenade à vélo le long de Taghazout Bay depuis la plage privée de l’hôtel ou la marche matinale pieds dans l’eau.

Nous proposons également des virées dans la destination pour une randonnée dans les vallées de l’arrière-pays ainsi que des activités de sandboarding.