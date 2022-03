Tata : le BCIJ interpelle un extrémiste affilié à Daech qui voulait préparer une attaque à la voiture piégée

Selon le communiqué du BCIJ, le suspect a téléchargé et collecté plusieurs contenus numériques de sites extrémistes afin de s’informer sur la nature des produits et préparations se trouvant sur le marché utilisés dans la confection d’explosifs.

Il s’est également informé sur la manière de préparer des engins explosifs en vue de les utiliser dans des opérations terroristes à l’aide d’une “voiture piégée”. Le suspect préparait l’exécution de son projet terroriste en coordination avec un extrémiste à l’étranger ayant un lien avec des évènements terroristes en Europe et qui était chargé de fournir les fonds et le soutien logistique pour l’achat d’armes et de matériel entrant dans la fabrication d’explosifs.

Le suspect interpellé au Maroc était chargé de l’enrôlement et de l’embrigadement des personnes choisies pour l’exécution du plan terroriste dans le royaume.

Les investigations ont révélé que le plan terroriste visait l’attaque d’étrangers au Maroc et de hauts responsables de départements ministériels et sécuritaires, plusieurs établissements gouvernementaux et bancaires et des bâtiments sécuritaires sensibles, dont les photos ont été téléchargées pour faciliter leur attaque.

#مكافحة_الإرهاب

طاطا..تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، على ضوء معلومات استخباراتية وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف عنصر متطرف موالي لما يسمى بتنظيم « الدولة الإسلامية » يشتبه تورطه في الإعداد لتنفيذ مخططات إرهابية لها تقاطعات عابرة للحدود الوطنية pic.twitter.com/gN5PAj42bo — DGSN MAROC (@DGSN_MAROC) March 2, 2022

Les perquisitions menées au domicile du mis en cause ont permis la saisie de substances suspectes entrant dans la fabrication d’explosifs, souligne le BCIJ.

Il s’agit également de matériel informatique contenant des données numériques sur la manière de fabrication des explosifs et d’affiches à caractère extrémiste, ainsi qu’un manuscrit faisant guise de testament où le suspect menace d’exécuter des opérations terroristes.

L’extrémiste interpellé a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête menée par le BCIJ sous la supervision du parquet chargé des affaires du terrorisme, en vue d’élucider les ramifications de ce projet terroriste et ses liens avec des organisations terroristes à l’étranger.

(avec MAP)