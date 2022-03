Crise ukrainienne : le monde du sport adresse un carton rouge à la Russie

Après avoir accueilli la dernière Coupe du monde en 2018, les Russes ont été exclus lundi de l’édition 2022 au Qatar (21 novembre-18 décembre) par la FIFA. La fédération a également annoncé la suspension des sélections nationales et des clubs russes jusqu’à nouvel ordre ​en réaction à l’invasion de l’Ukraine, dans un communiqué commun avec l’UEFA.

La Pologne devait disputer un match de barrage pour le Mondial le 24 mars contre la Russie. La sélection polonaise a annoncé qu’elle refusait de le jouer, rapidement suivie par la Suède et la République tchèque, possibles adversaires des Russes ou des Polonais pour la suite des barrages. Le comité exécutif de l’UEFA se réunira donc prochainement pour décider de l’impact de l’exclusion de l’équipe russe sur l’Euro féminin prévu en juillet.

L’instance présidée par Aleksander Ceferin a également décidé d’exclure des compétitions européennes le dernier club russe encore en lice. Le Spartak Moscou ne disputera pas son 8e de finale de la Ligue Europa contre Leipzig, directement qualifié pour les quarts de finale.

The decision to exclude our team from Europa League is upsetting.

We believe that sport, even in the most difficult times, should aim to build bridges, and not burn them.

We will focus on domestic competitions and hope for a speedy achievement of peace that everybody needs.

— FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) February 28, 2022