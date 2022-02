Une nouvelle charte de l’investissement et beaucoup d’interrogations

Le marathon des consultations pour exposer les principes directeurs de la nouvelle charte de l’investissement a démarré sur les chapeaux de roue. Après sa présentation devant le roi Mohammed VI début février, ce sont la CGEM et le Groupement des banques (GPBM) qui ont eu la primeur de ce texte. Une première rencontre s’est tenue le 24 février à la primature en présence du Chef de gouvernement et des ministres de l’Intérieur, de l’Économie, de l’Industrie, ainsi que du ministre délégué chargé de l’investissement. L’objectif annoncé de ces rencontres ? “Garantir l’adhésion des acteurs économiques et bancaires dans l’encouragement de l’investissement”.

Cet article est réservé aux abonnés.

Déjà abonné ? Déjà abonné ? Se connecter Soutenez un média indépendant et exigeant Accédez à tous les contenus de TelQuel en illimité

Lisez le magazine en numérique avant sa sortie en kiosque

Accédez à plus de 900 numéros de TelQuel numérisés S’abonner

La veille, c’est une réunion ministérielle, toujours sous la présidence du Chef de gouvernement Aziz Akhannouch, qui visait à “accélérer la mise en œuvre de ce chantier”. Ce roadshow de promotion augure de la fin de…