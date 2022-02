Marrakech : démantèlement d’un réseau de trafic international de drogue, saisie de 8,840 tonnes de chira et 10 kg de cocaïne

Deux des mis en cause ont été arrêtés lors d’opérations sécuritaires simultanées menées par les éléments de la BNPJ dans le quartier de Tassoultante dans la périphérie de Marrakech, et dans la commune rurale d’Ait Khssa Ait Lahcen Oussaid dans la périphérie de Khénifra. Des arrestations ultérieures ont eu lieu en centre-ville de Khénifra et dans le quartier Anfa à Casablanca, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Les investigations réalisées dans l’entrepôt qui se trouve dans le quartier Tassoultante à Marrakech ont abouti à la saisie d’environ 8,840 tonnes de chira, qui étaient sur le point d’être préparées pour être emballées et stockées dans des cubes de bois en vue de les envoyer vers un pays européen, ajoute la DGSN. Dans un deuxième entrepôt dans la périphérie de Khénifra, du matériel utilisé dans l’emballage et le stockage de la drogue à des fins de contrebande internationale.

Les perquisitions menées dans un magasin appartenant au suspect interpellé à Casablanca ont permis de saisir 10 kg de cocaïne, des passeports européens, des bijoux et des montres de luxe. Des investigations sont en cours pour en déterminer la provenance et le degré de leur relation avec les profits tirés du trafic de drogue, poursuit la même source.

Les suspects ont été placés en garde à vue dans le cadre de l’enquête judiciaire menée par la BNPJ sous la supervision du parquet compétent, en vue d’identifier toutes les personnes impliquées dans ce réseau criminel et de déterminer les ramifications et liens éventuels de ce réseau à l’échelle nationale ou internationale.

(avec MAP)