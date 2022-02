Manifestations : “Les poches du peuple sont vides”

Rachid n’a pas l’habitude de participer aux manifestations. Ses dimanches, cet enseignant d’histoire-géo préfère les consacrer à la lecture des journaux du week-end. Ce 20 février ne déroge pas à la règle. Installé dans un café situé sur le boulevard Mohammed V à Rabat, ce quinquagénaire tend pourtant l’oreille aux slogans clamés par une foule réunie en face du parlement. “Le peuple veut la baisse des prix”, entonnent les manifestants. Suffisant pour convaincre ce père de deux enfants de rejoindre les frondeurs.

“Il était temps que quelqu’un sorte le dire haut et fort. Y en a marre de ces prix”

“Il était temps que quelqu’un sorte le dire haut et fort, nous confie-t-il, remonté. Y en a marre de ces prix”. Au milieu des manifestants, Rachid sort son téléphone et filme en live le sit-in. Il écoute attentivement les revendications et répète les…