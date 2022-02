Diplomatie : le Maroc doit-il avoir peur du G4 africain?

Quatre puissances africaines ont annoncé leur volonté de prendre le contrôle sur les affaires de paix et de sécurité du continent, au grand dam du Maroc, qui vient d’être élu membre du Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine. Pourtant, du côté de Rabat, cette nouvelle alliance ne semble pas inquiéter outre mesure.

L’annonce, venue de Bruxelles, est étonnante. En fin de semaine dernière, l’Algérie, le Nigéria, l’Éthiopie et l’Afrique du Sud ont convenu de mobiliser leurs forces au sein d’un groupement devant “renforcer la résolution des conflits sur le continent”. La communication de ce G4 formé en marge du dernier sommet Union africaine (UA) – Union européenne (UE), tenu les 17 et 18 février, a de quoi surprendre, puisque l’UA a son propre organe de résolution de conflits, le Conseil de paix et de sécurité (CPS). Vu du Maroc, on serait presque même tenté de penser que ce nouveau groupement constitue une menace pour le royaume, qui vient tout juste de relancer ses relations avec Abuja et Addis-Abeba et, dans une moindre mesure, Pretoria. Alors que Rabat…